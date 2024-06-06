كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا يناقشوا استكشاف مشاريع استثمارية بقطاع المعادن



ياسر رشاد - القاهرة - في ظل التعاون المشترك، قال المكتب الرئاسة الكوري الجنوب، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدت حوارا أمنيا اقتصاديا في سان دييغو الأمريكية اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي الكوري) لمناقشة التعاون في سلاسل التوريد والتكنولوجيات الناشئة.

ووفق لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، حضر الجلسة الرابعة للحوار "وانغ يون-جونغ"، السكرتير الرئاسي للأمن الاقتصادي الكوري، وتارون تشابرا، كبير مديري التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ونظيرهما من مكتب رئيس الوزراء الياباني ياسو تاكامورا.

وقال المكتب إن الأطراف الثلاثة اتفقت أن نظام الإنذار المبكر لسلاسل التوريد بين مكاتبهم قد تم تنفيذه بشكل فعال، واتفقوا على استكشاف مشاريع استثمارية مشتركة في قطاع المعادن الحيوية.

كما اتفقوا أيضا على تحديد مشاريع بحثية مشتركة في مجال التقنيات الناشئة الأساسية وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات بين سلطات حماية التكنولوجيا.

ورحب المشاركون باستضافة كوريا الجنوبية لقمة الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي، واتفقوا على مواصلة المناقشات حول إدارة الذكاء الاصطناعي العالمية لتعزيز الأمن وتشجيع الابتكار.

وتبادلوا قضايا أمن البيانات الخاصة بهم وتعهدوا بتنسيق سياسات أمن البنية التحتية الرئيسية.

