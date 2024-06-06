اصطدام عربتا ترام في مدينة كيميروفو بجنوب سيبيريا ووقوع إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب نحو 30 شخصا عندما اصطدمت عربتا ترام في مدينة كيميروفو بجنوب غرب سيبيريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمكتب الإقليمي للجنة التحقيق الروسية.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وقع الحادث في حوالي الساعة 7:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لموسكو 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش) و أفيد عن اصطدام عربتي ترام مع ركاب في مدينة كيميروفو، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب حوالي 30 شخصًا نتيجة لذلك. وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها، إنهم يتلقون المساعدة الطبية في الوقت الحالي.

فيما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة تقديم خدمات لا تفي بمعايير السلامة.

وقال عمدة المدينة ديمتري أنيسيموف في وقت لاحق، إن إجمالي 40 شخصا نُقلوا إلى المستشفى، بينما طلب 10 آخرون المساعدة الطبية من تلقاء أنفسهم.

وقال في رسالة بالفيديو نُشرت على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "تم نقل إجمالي 40 شخصًا أصيبوا في الحادث إلى مستشفى المدينة، و ثلاثة منهم في حالة حرجة، والأطباء يقاتلون من أجل حياتهم، بينما طلب 10 أشخاص آخرين المساعدة الطبية من تلقاء أنفسهم، وهم يتلقون العلاج".