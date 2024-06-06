توقعات بهطول أمطار في مكة المكرمة ودرجة الحرارة تسجل 48

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية في الارتفاع وذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، مع توقعات بارتفاعها بالمدينة المنورة والشرقية وعلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.



وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، توقعات عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس الموافق 29 ذو القعدة 1445هـ/ 6 يونيو 2024م، ان هناك احتمالية مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، في ظل توقعات بأن تكون حالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه خليج العقبة

فيما يتوقع أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.



درجات الحرارة اليوم 6-6-2024



وفيما يلي نرصد توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 48 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 48 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في أبها العظمى 33 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 32 والصغرى 21.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 41 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 39 والصغرى 25.