محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله في العمرانية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله؛ بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "حسان.ا" 26 سنة، محصل بشركة مياه الشرب بالقاهرة، و"عبدالله.ا"، 23 سنة، طالب، قتلا المجني عليه "جمال.ع" عمداً بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما.

وتابعت التحقيقات أنه ما أن ظفر به المتهمان حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده، وسدد إليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" استقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض –تالي الوصف - وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمين أحدثا عمداً إصابة نجل المجني عليه "عبدالسلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد إليه الأول طعنة بسلاحه الأبيض "مطواة" محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.