استشاري أطفال توضح 7 أسباب شائعة لنقص الحديد لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة خديجة محمد عليان، الباحث بقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية، واستشاري طب الأطفال، واستشاري التغذية الإكلينيكية، بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، الأسباب الشائعة لنقص الحديد لدى الأطفال.

وأوضحت في تصريحات لها، أن الأسباب الشائعة لنقص الحديد لدى الأطفال، هي على النحو التالي:

1-إصابة الأم بنقص الحديد أثناء الحمل والرضاعة.

2- التأخر في إدخال الطعام مع الرضاعة الطبيعية، والسن الصحيح لبداية إدخال الطعام هو عمر 6 أشهر للطفل.

3- إدخال اللبن البقري مبكرا للطفل قبل إتمام العام الأول.

4- عدم تناول كمية الغذاء الكافية للطفل وبالتالي سينتج لديه نقص عام في جميع العناصر ومنها الحديد.

5- عدم تناول الأغذية الغنية بالحديد وتناول الألبان بشكل مكثف في أي سن بشكل عام.

6- الإصابة بديدان الأمعاء بشكل مزمن ومتكرر.

7- الإصابة بالعدوى المتكررة أو الأمراض المزمنة.