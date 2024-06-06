حاكم روسي: اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية اثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية

ما أفاد الحاكم الإقليمي الروسي فاسيلي غولوبيف، بأن "هجوماً بطائرات مسيّرة أوكرانية إلى اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا".

ولفت غولوبيف، الى أن "العشرات من رجال الطوارئ هرعوا لإخماد النيران في مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون، وفق الحاكم فاسيلي غولوبيف"، موضحاً أنه "بعد غارة بطائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك".

وأضاف أن "العمل توقف بسبب الهجمات المتكررة، حيث تم سحب العاملين إلى مسافة آمنة"، مشيراً الى أنه "تم تحديد موقع الحريق في مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع، ولم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أحد".

وتُعتبر مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون إحدى أهم مصافي النفط في جنوب روسيا، لكن موقعها على بعد 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية يجعلها دائما عرضة لهجمات أوكرانية.