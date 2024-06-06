أكثر من 32 قتيلًا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت مدرسة ذكور الإعداديّة "السردي" في مخيم النصيرات وسط ​قطاع غزة​، الّتي تأوي آلاف النّازحين، ما أدّى إلى مقتل 32 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات بينهم عدد من الإصابات الخطيرة".

وكانت قد ارتفعت حصيلة الضّحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 36586 قتيلًا أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، و83074 جريحًا، في حين لا يزال آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات.