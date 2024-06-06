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مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة اصطدام قطارين في تشيكيا

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أعلنت المتحدّثة باسم جهاز طوارئ محلّي في ​تشيكيا​ ألينا كيسيالا، مقتل أربعة أشخاص وإصيب العشرات، نتيجة اصطدام بين قطار سريع وآخر للشّحن قرب محطّة القطارات في مدينة باردوبيتسه التشيكيّة، الواقعة على بُعد نحو مئة كلم إلى الشّرق من العاصمة براغ.

وأشار المتحدّث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشّركة المشّغلة للسكك الحديديّة في البلاد، مارتن كافكا، إلى أنّ القطار السّريع كان يقلّ نحو مئتَي راكب، وكان متّجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه في شرق سلوفاكيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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