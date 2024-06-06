مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة اصطدام قطارين في تشيكيا

أعلنت المتحدّثة باسم جهاز طوارئ محلّي في تشيكيا ألينا كيسيالا، مقتل أربعة أشخاص وإصيب العشرات، نتيجة اصطدام بين قطار سريع وآخر للشّحن قرب محطّة القطارات في مدينة باردوبيتسه التشيكيّة، الواقعة على بُعد نحو مئة كلم إلى الشّرق من العاصمة براغ.
وأشار المتحدّث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشّركة المشّغلة للسكك الحديديّة في البلاد، مارتن كافكا، إلى أنّ القطار السّريع كان يقلّ نحو مئتَي راكب، وكان متّجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه في شرق سلوفاكيا.
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