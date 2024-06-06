رئيس وزراء هنغاريا: لن نشارك بعمليات "الناتو" المحتملة ضد الروس في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، "أنّنا نود أو نعقد اتفاقًا مع الأمين العام المقبل لـ"حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، حول أنّنا لن نشارك في عمليّات الحلف المحتملة ضدّ الروس في أوكرانيا، رغم أنّنا عضو في الناتو".
وحذّر في حديث صحافي، من خطر تورّط "النّاتو" في الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة، موضحًا "أنّنا سنحافظ على عضويّتنا، لكنّنا لا نريد أن نشارك في العمليّات القتاليّة خارج أراضي "النّاتو"، ويجب أن تكون لدينا هذه الإمكانيّة. ومن النّاحية القانونيّة هي موجودة لدينا، ونحن نتوقع إعلان ذلك موقفًا مقبولًا من النّاحية السّياسيّة".
وأشار أوربان إلى أنّ هنغاريا تختلف في الرّأي مع المرشّح لمنصب الأمين العام للحلف مارك ريوتيه، الّذي قد يخلف ينس ستولتنبرغ بعد انتهاء ولايته يوم 1 تشرين الأوّل المقبل، لافتًا إلى "أنّنا لا نستطيع أن نؤيّد أمينّا عامًّا للنّاتو يلزم جميع الدّول الأعضاء بالمشاركة في العمليات القتاليّة خارج أراضي الحلف".
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