"النشرة": جريحتان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بين بلدتَي جبشيت وعدشيت

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بوقوع جريحتَين من الجنسيّة السّوريّة، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا بين بلدتَي جبشيت وعدشيت".

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