"أمبري" للأمن البحري: ناقلة بضائع يونانية تعرضت لهجوم من اليمن أثناء اتجاهها شمالا بالبحر الأحمر

أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن "تعرض ناقلة بضائع يونانية لهجوم من اليمن كانت متجهة شمالا في البحر الأحمر".

ومساء أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، انها "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّيّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ وفي إطارِ توسيعِ العملياتِ العسكريةِ في المرحلةِ الرابعةِ من التصعيد ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على بلدِنا نفذت القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ في البحرينِ الأحمرِ والعربيٍّ".

وأكدت القوات المسلحة، أنها "مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

يذكر أن الهجمات التي ينفذنها الحوثيين ضد شركات الشحن المتوجهة الى إسرائيل أجبرتها على تغيير مسارها ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا،.