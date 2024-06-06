"اليونسيف": 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد ويعيشون على وجبتين أو أقل يوميا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن "9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد ويعيشون على وجبتين أو أقل يوميا".

وذكرت اليونسيف، أن "الأعمال العدائية والقيود على المساعدات تسببا في انهيار النظامين الصحي والغذائي في غزة"، لافتةً الى أن "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".

وتزعم إسرائيل أنها لا تفرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وتتهم الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات قائلة إن "عملياتها غير فعالة".