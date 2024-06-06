أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن "9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد ويعيشون على وجبتين أو أقل يوميا".
وذكرت اليونسيف، أن "الأعمال العدائية والقيود على المساعدات تسببا في انهيار النظامين الصحي والغذائي في غزة"، لافتةً الى أن "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".
وتزعم إسرائيل أنها لا تفرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وتتهم الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات قائلة إن "عملياتها غير فعالة".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونسيف": 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد ويعيشون على وجبتين أو أقل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.