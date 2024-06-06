زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّة للجيش كانت تهمّ بأعمال تمشيط في منطقة السّياج الأمني مع قطاع غزة، رصدت عددًا من المشتبه فيهم يقتربون من الأراضي الإسرائيليّة، في محاولة لاجتياز العائق الأمني في منطقة رفح".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "اشتباكًا اندلع مع المشتبه بهم، تخلّله تبادل لإطلاق النّار". وادّعى أنّ "طائرةً لسلاح الجو تمّ استدعاؤها لمراقبة خليّة المشتبه بهم، قامت باستهداف أفراد الخليّة والقضاء على اثنين منهم، ثمّ قامت دبّابة بالقضاء على عنصر ثالث بعد وقت وجيز"، لافتًا إلى أنّ "المشتبه بهم لم يجتازوا السّياج الأمني، وأنّه يتمّ التّحقيق في الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل 3 مشتبه بهم حاولوا اجتياز العائق الأمني في رفح بعد الاشتباك معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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