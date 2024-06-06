استشهاد 86 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 86 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، خلال الساعات الماضية، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل وأحياء سكنية وتجمعات للفلسطينيين، في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ومدينة دير البلح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت اليوم 11 شهيداً من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد 75 على الأقل، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح.

وتشهد الخليج 365 الشرقية من وسط القطاع قصفاً مكثفاً من طائرات ومدفعية الاحتلال، وذلك بالتزامن مع عملية توغل لدبابات الاحتلال على طول الخليج 365 الشرقية للقطاع.