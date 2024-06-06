- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلام والأمن في أفريقيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم بالعاصمة الإثيوبية، أعمال الدورة العادية السادسة عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلام والأمن بمشاركة وزراء الدفاع والشؤون الداخلية الأفارقة ورؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن السلامة والأمن، وممثلين رسميين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك من المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
ودعا مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة، الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها الجماعية لمعالجة النزاعات بشكل فعّال والتكيف مع التهديدات والتحديات المتطورة في القارة الأفريقية، مسلطاً الضوء على تحديات السلام والأمن القاريين، بما في ذلك التهديدات المستمرة من الإرهاب والتطرف العنيف والجماعات المسلحة المعادية في مختلف الخليج 365.
ويهدف الاجتماع إلى التعاون وتبادل الأفكار وتعزيز الجهود الجماعية في مواجهة التحديات الأمنية الناشئة في القارة.