الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم بالعاصمة الإثيوبية، أعمال الدورة العادية ‏السادسة عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلام والأمن بمشاركة وزراء الدفاع والشؤون ‏الداخلية الأفارقة ورؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن السلامة والأمن، وممثلين رسميين ‏رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك من المجموعات الاقتصادية ‏الإقليمية والآليات الإقليمية.

ودعا مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي في كلمة ‏خلال افتتاح أعمال الدورة، الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها الجماعية لمعالجة النزاعات بشكل فعّال ‏والتكيف مع التهديدات والتحديات المتطورة في القارة الأفريقية، مسلطاً الضوء على تحديات السلام ‏والأمن القاريين، بما في ذلك التهديدات المستمرة من الإرهاب والتطرف العنيف والجماعات المسلحة ‏المعادية في مختلف الخليج 365.‏

ويهدف الاجتماع إلى التعاون وتبادل الأفكار وتعزيز الجهود الجماعية في مواجهة التحديات ‏الأمنية الناشئة في القارة.