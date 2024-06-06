عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في مخيم النصيرات وسط غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها :” إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور في مخيم النصيرات والتي تأوي آلاف النازحين، مما أدى لاستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة آخرين”.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صحفي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.