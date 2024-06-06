الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرى غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قريتي رنتيس وكفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، وداهمت عددا من الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وقد ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوجد فيها مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح، وفقا ل"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت 32 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.