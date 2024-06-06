الاحتلال يعتقل العشرات من قلقيلية ويقتحم قرية مراح رباح في بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، حربها الهمجية والعنيفة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومع صباح اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، اعتقلت قوات الاحتلال، 32 مواطنا على الأقل من محافظة قلقيلية.

‎ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات وقرى بمحافظة قلقيلية واعتقلت شبان عرف من بينهم من مدينة قلقيلية: عبد الناصر الرابي، وأشرف جبريل، ومحمود خدرج، ومعتصم شريم ، وإبراهيم شريم، وبهجت يامين، وماجد ملحم، وحسن ملحم.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة حبلة كلا من: إياس رزمك، وسعادة الجدع، ومن بلدة كفر ثلث: أيمن شواهنة وأدهم شواهنة، ومن قرية راس عطية الشاب أحمد مراعبة، ومن بلدة عزون: حمد طبيب، ووهبي الخولي، وعلاء رضوان، ومن قرية كفر لاقف: أحمد جمال، وزاهر أمجد، وصالح صالح، ومؤمن صالح، وأحمد سمير، وعدنان وجيه، ويوسف وجيه.

وعلى صعيد أخر اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل المواطن علي رباح نعمان الشيخ، ومنزل شقيقيه محمود ومحمد دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36586 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83074 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.