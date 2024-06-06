كلية الملك فهد الأمنية تتصدر تريندات السعودية بعد تخريج أحدث دفعاتها

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت كلية الملك فهد الأمنية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع تخريج دفعتها الجديد، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، حضر وزير الداخلية السعودية مساء أمس الأربعاء، تخريج بـ1,410 طلاب من كلية الملك فهد الأمنية من الدورة الـ65 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة التأهيلية الـ53 للضباط الجامعيين، وطلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للدفعة الـ15 للعام الدراسي 1445هـ، للالتحاق بزملائهم في القطاعات الأمنية لحماية أمن الوطن، في مقر الكلية بالرياض.

فيما حظيت كلية الملك فهد الأمنية بدعم متواصل من قيادة المملكة، جعلت التدريب والتأهيل في أرقى سلم التميز والاحترافية، لتخريج كوادر بشرية متميزة للقطاعات الأمنية ودعم البحث العلمي والمشاركة في خدمة المجتمع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت كلية الملك فهد الأمنية طورت برامج الدبلومات العليا وهي (القيادة الإدارية الأمنية وإدارة الكوارث والأزمات الأمنية والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والسلامة والأمن الصناعي والتحقيق والأدلة الجنائية والأمن الفكري ومكافحة الجرائم المعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية الأمنية) بجانب الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين والبرنامج الأكاديمي الأمني وبكالوريوس العلوم الامنية ودورات معهد التدريب الأمني ودورات المعهد النسائي الأمني ودورات أمنية وعسكرية نسائية، لتلبية الحاجات العملية المتجددة للأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، وروعي فيها تعزيز أداء وقدرات العاملين، عبر تجهيز القاعات الدراسية بالمنصات الإلكترونية، والتفاعلية، وأنظمة التحكم الذكي.

وتواصل الكلية تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعات ذات العلاقة، حيث وقعت مع جامعة "كاوست" مذكرة تفاهم لمناقشة الخبراء في الدراسات والأبحاث الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، لإكساب الطلاب معرفة ومهارات حديثة، وشراكة مع برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأكاديمية مع جامعة نيوهيفن الأمريكية.

وأسهم تاريخ كلية الملك الأمنية الحافل بالتدريب والتأهيل على مدى (9) عقود، وبرؤية استباقية وسياسة حكيمة، في تحقيق إنجازات بارزة، منها :

الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الحصول على جائزة نشر مفاهيم الإبداع والابتكار بتدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني في ملتقى أبشر الخامس.

الوسام البرونزي في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي”.

جائزة دعم التحول الرقمي في ملتقى أبشر 2023.

جائزة تطوير الشراكة في مجال التعليم والمعرفة في أعمال المنتدى الثامن للقيادات التنفيذية الذي نظمته داتاماتكس في دبي.

تحقيق المركز الأول في فئة مهارات القيادة بمهرجان المانعية بمنطقة القصيم.. وفقًا ل"واس".

وعززت كلية الملك فهد الأمنية تمكين المرأة بإشراكها عبر تأهيل وتدريب المرأة العاملة في القطاعات الأمنية المختلفة من خلال البرامج والدورات التأهيلية العسكرية والدورات التدريبية التطويرية في معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية.

وتعمل الكلية وفق خطة إستراتيجية تستهدف تقديم تدريب وتأهيل احترافي، يرفد القطاعاتِ الأمنية ويسد احتياجاتها بكوادر وطنية متسلّحة بجديد المعارف والعلوم في سبيل خدمة وأمن الوطن، وحماية مقدراته، وصيانة مكتسباته.