النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، زحام مروري على معظم الطرق، أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

يشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه مناطق القاهرة الجديدة، بسبب زيادة الأحمال.

حركة سير السيارات بطريق كورنيش النيل؛ تباطأت للقادم من المعادي اتجاه مناطق وسط البلد، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، تسببت في حدوث تكدس مروري أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق القاهرة الجديدة والمعادي اتجاه المنيب بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

ارتفعت الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة ٦ أكتوبر، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.