سعر الدولار في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيها للبيع.
بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.