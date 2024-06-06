سعر الدولار في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيها للبيع.

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.