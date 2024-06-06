سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يصعد مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2367 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.51%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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