48 ساعة شديدة الحرارة.. ذروة الموجة الحارة بدأت وتحذير من التعرض للشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن اليوم الخميس وغدا الجمعة يمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى 41 درجة في الظل على القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، على أن يتم استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، مع شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.