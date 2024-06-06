جيش الاحتلال: الاشتباك مع فلسطينيين حاولوا الاقتراب من معبر كرم أبو سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم رصد مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية، يحاولون الاقتراب من معبر كرم أبو سالم شرقي رفح.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أنه تم الاشتباك مع المجموعة التي حاولت الاقتراب من المعبر، مشيرًا إلى إصابة عدد منهم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الموافقة على قرار استدعاء 50 ألف جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلي.

ونفت تل أبيب أن يكون للقرار زيادة أعداد الجنود علاقة بالتوترات على الحدود مع لبنان، مؤكدة أنه تم استدعائهم للخدمة في رفح في ظل احتياج العملية العسكرية في المدينة الجنوبية أعداد إضافية من الجنود أكثر من المتوقع.