السلطات الروسية: قتيل وعشرات الجرحى في حادث تصادم عربتَي ترام في سيبيريا

قُتل شخص وأصيب العشرات في حادث تصادم عربتَي ترام في مدينة كيميروفو في شرق سيبيريا في روسيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة المحلية.

وفقدت إحدى عربتَي الترام السيطرة أثناء نزولها من تلة وسقطت عند اصطدامها بالأخرى، بحسب لقطات نشرتها وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المسؤول المحلي في وزارة الصحة أليكسي كوزنتسوف قوله "للأسف قُتل شخص" وأصيب 90 شخصا آخرين.