بوحبيب: لبنان لم يتبلغ أي إنذار إسرائيلي من السفراء وجميعهم ينصحون بترجيح كفّة الخيار الدبلوماسي

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أنّ "لبنان لم يتبلّغ أيّ إنذار إسرائيلي من قبل سفراء الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا وبريطانيا، أو سواهم من السّفراء المعتمَدين لدى لبنان، وجميعهم ينصحون بترجيح كفّة الخيار الدّبلوماسي والسّعي من أجله".
وأوضح، في تصريح لصيحفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "هذا ما نحبّذه ونعمل من أجله في الاتصالات الّتي نقوم بها لإعادة الهدوء إلى الجنوب، بتطبيق القرار الدولي 1701، الّذي يُلزم إسرائيل التقيّد بحرفيّة ما هو وارد في اتفاقية الهدنة؛ ووقف تماديها في خرق الأجواء اللّبنانيّة".
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