عسيران نوه بمبادرة وليد وتيمور جنبلاط: لبنان يتفكك يوما بعد يوم بسبب عدم التوافق بين أبنائه

نوّه عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي عسيران​، بالمبادرة الّتي يقوم بها الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب تيمور جنبلاط، معتبرًا أنّها "حلقة وصل بين اللّبنانيّين، فمِن المُلاحظ اجتهادهما كما جميع المخلصين، للوصول إلى صيغة تحفظ ​لبنان​ وأبناء الوطن".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "آل جنبلاط يدركون تمامًا مسؤوليّتهم المهمّة، لأنّهم "يتوسّطون" هذا الوطن في وسط هذا الجبل"، معربًا عن أسفه لأنّ "البلاد تتفكّك يومًا بعد يوم بسبب عدم التّوافق بين اللّبنانيّين". وشدّد على أنّ "الأمور في لبنان وصلت إلى حدّ غير مسبوق، لم يعرفه هذا البلد يومًا، لذا علينا جميعًا تدارك الأمور بأسرع ما يمكن، متمسّكين بوطننا العظيم لنكون أوفياء له ولذواتنا".