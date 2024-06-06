توجه رئيس "المعسكر الوطني" الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيليّ بيني غانتس، لرؤساء بلدات شمال إسرائيل، بالقول "استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر غانتس لرؤساء بلدات شمال إسرائيل: استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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