الجامعة الأميركية في بيروت الأولى والجامعة اللبنانية الثانية في تصنيف أفضل 6 جامعات بلبنان

أظهرت قائمة "كيو إس" لأفضل جامعات العالم، أن "الجامعة الأميركية في بيروت هي الأولى على مستوى الجامعات في لبنان (تصنيف عالمي: 250)، بالنسبة إلى المراتب الست الأولى، بينما حلت الجامعة اللبنانيّة في المرتبة الثانية (تصنيف عالمي: 567)، وبعد ذلك جاءت جامعة بيروت العربيّة (تصنيف عالمي: 650-641)، ثم الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (تصنيف عالمي: 710-701)، ثم جامعة القدّيس يوسف (تصنيف عالمي: 720-711)، ثم جامعة الروح القدس – الكسليك (تصنيف عالمي: 780-771)".

وعلى المستوى العالمي، حافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي" على صدارة قائمة "كيو إس" لأفضل جامعات العالم.

وبحسب تصنيف "كيو إس" لعام 2025، فإن "أفضل الجامعات على مستوى العالم هي: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) - الولايات المتحدة، إمبريال كوليدج لندن - المملكة المتحدة، أكسفورد - المملكة المتحدة، هارفارد - الولايات المتحدة، كامبريدج - المملكة المتحدة، ستانفورد - الولايات المتحدة، إي تي إتش زيورخ – سويسرا، جامعة سنغافورة الوطنية (إن يو إس) – سنغافورة، يو سي إل - المملكة المتحدة، معهد كاليفورنيا التكنولوجي (كالتيك) - الولايات المتحدة".

ويعد تصنيف "كيو إس" لعام 2025 الأكبر على الإطلاق، فهو يضم أكثر من 1500 جامعة تنتمي إلى 105 أنظمة للتعليم العالي حول العالم.

ويعتمد هذا التصنيف على عوامل تشمل السمعة الأكاديمية، وهيئة التدريس، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.