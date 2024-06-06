استشهاد أكثر من 33 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أكثر من 33 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تؤوي مئات النازحين من شمال ووسط القطاع.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح والهلال الأحمر الفلسطيني، أنهما انتشلا أكثر من 33 شهيداً وعشرات الجرحى من داخل الفصول الدراسية، التي اتخذها النازحون مأوى لهم، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، مؤكدان أن القصف طال الطوابق العلوية من المدرسة؛ مما أدى لارتفاع عدد شهداء المجزرة، وهم من الأطفال والنساء، كما استشهد ستة فلسطينيين، في قصف للاحتلال استهدف كذلك منزلاً في مخيم النصيرات.

وأكد مستشفى شهداء الأقصى، أن الوضع داخل المستشفى كارثي، في ظل المجازر المتتالية للاحتلال الإسرائيلي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 140 فلسطينياً وإصابة المئات، في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح، خلال الساعات الـ 48 الماضية، وتدمير مربعات سكنية كاملة.