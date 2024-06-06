أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وفي إطار الردّ ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة مقرّ قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1، وأصابوها إصابةً مباشرةً؛ ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكّدة فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": دمّرنا جزءًا من ثكنة برانيت وأوقعنا خسائر بتموضعات الجنود في محيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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