قوى الأمن: إحباط محاولة تهريب 20 سوريًا من طرابلس عبر البحر وتوقيف 3 مهرّبين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​، عن قيام مجهولين بالتّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من ​طرابلس​ عبر البحر"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المهرّبين، وهم كلّ من اللّبنانيّين: "أ. غ." (من مواليد عام 1996) بحقّه 3 مذكّرات توقيف بجرم الإتجار بالبشر، "م. ط." (من مواليد عام 1998) و"ب. غ." (من مواليد عام 2003)".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-05-15 وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهم على الشّاطئ البحري في محلّة ​العريضة​، حيث عملت على توقيفهم بالجرم المشهود، وبرفقتهم 20 شخصًا من الجنسيّة السّوريّة؛ كانوا بصدد تهريبهم عبر البحر"، مشيرةً إلى أنّهم "أودعوا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".