عبدالله زار ميقاتي: ناقشنا مسعى "اللقاء" الرئاسي واقتراح القانون بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي الإدارة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، في السّراي الحكومي، وعرض معه الأوضاع العامّة وشؤون وزارته.

والتقى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، الّذي أشار بعد اللّقاء إلى "أنّني ناقشت مع ميقاتي الأوضاع العامّة، والمسعى الّذي يقوم به "اللّقاء" باتجاه الكتل النّيابيّة لإيجاد خرق في موضوع ​رئاسة الجمهورية​".

وأوضح "أنّني بحثت معه أيضًا في مسألتَين، الأولى تتعلّق بدعم اقتراح القانون المقدَّم من "اللّقاء الدّيمقراطي"، والمرتبط بتمديد سنّ تقاعد الموظّفين في الإدارة الرّسميّة لكلّ الفئات، منعًا للشّغور الموجود وصعوبة التّعيينات الجديدة، وإفساحًا في المجال من الاستفادة من الخبرات الموجودة عند كلّ الموظّفين ومن الفئات كافّة".

وبيّن عبدالله أنّ "هذا الاقتراح موجود منذ سنتين أو ثلاث سنوات في المجلس النّيابي، وأعتقد أن تبنّي ميقاتي والحكومة له سيعطيه دفعاً باتجاه الإقرار والمناقشة، لأنّ الإدارة اللّبنانيّة وكلّ المؤسّسات تعاني من الشّغور وصعوبة توظيف كادرات وإمكانيّات جديدة، وأقلّه في المرحلة الموقّتة يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة في الإدارة وفي كلّ المراكز".

ولفت إلى أنّ "المسألة الثّانية الّتي ناقشتها مع ميقاتي هي موضوع تجمّع الحكومة في مدينة شحيم، الّذي بدأ مجلس الإنماء والإعمار العمل به منذ سنوات ليكون مركزًا لكلّ المؤسّسات الرّسميّة في البلدة، والّتي تخدم كلّ منطقة إقليم الخروب. وكان هناك وعد واضح من ميقاتي بإيجاد التّمويل اللّازم لاستكمال المبنى، لكي يكون هناك ملجأ لكلّ المؤسّسات الرّسميّة الإداريّة والماليّة والخدماتيّة والقضائيّة".

كما التقى ميقاتي وفدًا من "جمعيّة صرخة المودعين".