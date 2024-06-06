أوضحت مستودعات جابر للبضائع الالمانية، في بيان، إثر الغارة على وادي جيلو، أن "عبثًا يتجدد الاعتداء الصهيوني على جنوبنا الحبيب، متسللاً إلى ليالينا الآمنة ليزرع فيها الدمار والخراب. وفي هذه الليلة، كانت لمستودعاتنا حصّة من هذا العدوان الغاشم، فاشتعلت النيران فيها حاملة معها أحلامنا وآمالنا. وقد ودمرت واتت النيران جراء الغارة على مئات الاف الدولارات من اجهزة كهربائية ومنزلية وغيرها، نتيجة الغارات المعادية".
ورأت أن "العدو لا يعرف إلا لغة العنف والتدمير"، مؤكدا أن "كل ما نملكه وما خسرناه نتيجة هذا العدوان، لا يقاس أبدًا بما يقدمّه المجاهدون من تضحيات جسام ودماء زكية في مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعًا عن الشرف وحفاظًا على كرامة الشعب والوطن".
وشددت على أن "هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على النهوض من جديد، وإيمانًا أن المقاومة السبيل الوحيد لردع هذا العدوان واستعادة حقوقنا".
وتقدمت "بخالص التقدير لطواقم الإنقاذ والإسعاف التي عملت بجد وتفانٍ لرفع الأنقاض وإطفاء الحرائق، مظهرةً أسمى معاني البطولة والشجاعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستودعات جابر عن تضرر منشآتها بغارة على وادي جيلو: كل ما نملكه وخسرناه لا يقاس بما يقدمّه المجاهدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.