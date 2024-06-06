ياسين شارك بأعمال المنتدى العربي للبيئة في الرياض: لتأهيل النظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في أعمال الدورة الثالثة لـ"المنتدى العربي للبيئة" الذي انعقد في الرياض تحت عنوان "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود".

وعرض الوزير ياسين في مداخلته جهود وزارة البيئة للحد من تدهور الأراضي نظرًا لتأثيراته على الأمن الغذائي والمائي، وأبرز "الدور التي تقوم به المحميات الطبيعية في منع تدهور الاراضي ضمن خطة وزارة البيئة لتعزيز المناطق المحمية في لبنان"، وشدد على "أهمية الالتزام البيئي وتركيز الاهتمام على تأهيل النظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، متحدثًا عن "مخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التكيف مع التغير المناخي خاصة في الحد من حرائق الغابات وكذلك الفيضانات التي سترتفع مع احوال الطقس المتطرفة".

ورأى وزير البيئة في انعقاد المنتدى "فرصة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات وفتح آفاق مستقبلية للعمل البيئي المشترك في المنطقة العربية".

وناقش الوزير ياسين مع المسؤولين السعوديين انضمام لبنان إلى مبادرة الشرق الأوسط الاخضر والتي تنسق طلب الانضمام اليها وزارة البيئة مع وزارة الزراعة.