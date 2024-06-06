"أ ف ب": مقتل قرابة 100 شخص في هجوم على قرية في ولاية الجزيرة في السودان

أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل قرابة 100 شخص في هجوم على قرية في ولاية الجزيرة في السودان".

بدورها، ذكرت لجان المقاومة السودانية في منطقة ود مدني وسط البلاد أن "عدد القتلى في قرية ود النورة قد يصل إلى مئة قتيل نتيجة قيام قوات الدعم السريع بشن هجومين على القرية".

وأضافت لجان المقاومة، في بيان، أنها "في انتظار العدد النهائي لإحصاء القتلى والمصابين وهوياتهم"، معتبرة أن "ما مورس بحق أهالي القرية هو إبادة جماعية ومجزرة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الدعم السريع".

وأشارت أن "قوات الدعم نهبت القرية مما تسبب بموجة نزوح للنساء والأطفال إلى مدينة المناقل".

من جهتها، كشفت قوات الدعم السريع أنها "تعاملت مع حشود للجيش كانت تستعد للهجوم في منطقة ود النورة".