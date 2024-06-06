مدفيديف: بوتين سمح بإرسال أسلحتنا إلى مناطق هي في حالة حرب مع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح

أكّد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مه وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أميركا ودول الناتو".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "هذا تغيير مهم للغاية في سياستنا الخارجية. بعد كل شيء، كما يجادل "اليانكيون" وكلابهم الأوروبية: لدينا الحق في نقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، وجميع الدول الأخرى لا تستطيع مساعدة روسيا. بمعنى آخر، سوف ندمركم بكل الطرق الممكنة، لكن لا أحد يجرؤ على تزويد الروس بالأسلحة، المعدات، والأدوات الأخرى للدفاع عن البلاد".

وقال: "دع الولايات المتحدة وحلفائها يشعرون الآن بالاستخدام المباشر للأسلحة الروسية من قبل جهات ثالثة. لم يتم ذكر أسماء هؤلاء الأفراد أو المناطق عمدًا، لكن من الممكن أن يكونوا أي شخص يعتبر الولايات المتحدة ورفاقها أعداء لهم. بغض النظر عن معتقداتهم السياسية والاعتراف الدولي. عدوهم هو الولايات المتحدة، مما يعني أنهم أصدقاؤنا".

وأضاف مدفيديف "دع استخدام الأسلحة الروسية من قبل "المناطق" التي لم يتم تسميتها بعد يكون مدمرًا قدر الإمكان لهم ولخصومنا. ودع "الأشياء الحساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة" تحترق في لهيب جهنمي. إنهم يحترقون مع أولئك الذين يسيطرون عليهم. وسنبتهج بضرباتهم الناجحة بأسلحتنا ضد أعدائنا المشتركين".