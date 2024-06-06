وزير خارجية إسبانيا: سننضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، "أننا سننضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة"، والمعلقة باتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وانضمت أكثر من دولة في وقت سابق إلى دعوى جنوب أفريقيا، حيث أصدرت المحكمة في آخر قراراتها أمرًا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي غزة فورًا، إضافة إلى طلباتها السابقة لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة.
ولم تلتزم إسرائيل بأي قرار أصدرته المحكمة، في حين تواصل حربها على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
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