الصين تُطلق صاروخًا لإرسال 3 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد؛ لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المحدد لها سلفا.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأنه تم إطلاق الصاروخ التجاري من موقع الإطلاق المذكور، حاملا على متنه القمر الاصطناعي "تي إي إي-01 بي" وقمرين اصطناعيين آخرين.

وأوضحت أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران الـ14 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "سيريس-1".

بيسكوف: لن نكشف عن تفاصيل رسائل بوتين وبايدن بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان بوتين قد أشار - خلال اجتماع نظمته وكالة (تاس) أمس /الأربعاء/ مع ممثلي وكالات أنباء دولية كبرى على هامش منتدى /سان بطرسبورج/ الاقتصادي الدولي - أن بايدن وجه له رسالة، وأنه كان هناك رد مكتوب عليها أيضا من جانبه، وأكد أنه من أجل وقف القتال في أوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

ولم يذكر بوتين تاريخ تبادل تلك الرسائل، ولكن بناء على سياق الموضوع، فإن الحديث جرى بالتأكيد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

يشار إلى أنه كانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وبايدن هاتفيا في 12 فبراير 2022، وقبلها في نهاية عام 2021، وقبل ذلك أيضا أجرى الرئيسان محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

البنتاجون: سنُعيد تركيب رصيف غزة العائم قريبا لاستقبال المساعدات

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، أن رصيف غزة العائم سيُعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سابرينا سينج، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجندي الأمريكي الذي أُصيب في حادث غير قتالي على سفينة على مقربة من الرصيف العائم الشهر الماضي، مازال في حاله مرضية دقيقة، ونقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن سينج، كانت قد أعلنت - في وقت سابق - أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو، مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض.