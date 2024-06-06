لافروف يختتم جولته الإفريقية ويصل إلى سان بطرسبرج لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى مدينة سان بطرسبرج، وذلك للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن لافروف قام خلال جولته الإفريقية، بزيارة غينيا وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو وجمهورية تشاد، حيث زار الدولتين الأخيرتين للمرة الأولى.

وسيعقد وزير الخارجية الروسي، اجتماعات مع نظرائه الأجانب على هامش المنتدى.

ويحضر المنتدى ممثلون من العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك تشاد وبوركينا فاسو، بمشاركة وفود من أكثر من 130 دولة.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ويتبنى المنتدى هذا العام موضوع "تشكيل مجالات جديدة للنمو باعتبارها حجر الزاوية في عالم متعدد الأقطاب".

البرلمان العربي يدين مسيرات الأعلام واقتحام المستوطين المسجد الأقصى

أدان البرلمان العربي، مسيرة الأعلام الاستفزازية التي تجوب شوارع القدس واقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك اعتداء سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع القائم في المدينة المحتلة.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الخميس - من إجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس، والانتهاكات اليومية التي يقوم بها في المدينة، والتي هدفها تغيير الطابع الثقافي والتاريخي والحضاري العربي والإسلامي بها.

ونبه البرلمان العربي، إلى أن كيان الاحتلال الغاشم يستغل عدوانه السافر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة للمضي قدما في تهويد المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن "ما أعلنه الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال، بن غفير عن نيته المشاركة في المسيرة ودعواته لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في العالم واعتداء صارخا على الوصاية الهاشمية في القدس.

وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتي تغذي الصراع الديني وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، وخلق حالة من عدم الاستقرار والعنف.

وطالب البرلمان العربي، بتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مجددًا دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها والتدخل من أجل وضع حد لها.

الصين تُطلق صاروخا لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد؛ لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المحدد لها سلفا.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأنه تم إطلاق الصاروخ التجاري من موقع الإطلاق المذكور، حاملا على متنه القمر الاصطناعي "تي إي إي-01 بي" وقمرين اصطناعيين آخرين.

وأوضحت أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران الـ14 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "سيريس-1".

بيسكوف: لن نكشف عن تفاصيل رسائل بوتين وبايدن بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان بوتين قد أشار - خلال اجتماع نظمته وكالة (تاس) أمس /الأربعاء/ مع ممثلي وكالات أنباء دولية كبرى على هامش منتدى /سان بطرسبورج/ الاقتصادي الدولي - أن بايدن وجه له رسالة، وأنه كان هناك رد مكتوب عليها أيضا من جانبه، وأكد أنه من أجل وقف القتال في أوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

ولم يذكر بوتين تاريخ تبادل تلك الرسائل، ولكن بناء على سياق الموضوع، فإن الحديث جرى بالتأكيد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

يشار إلى أنه كانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وبايدن هاتفيا في 12 فبراير 2022، وقبلها في نهاية عام 2021، وقبل ذلك أيضا أجرى الرئيسان محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.