نشطاء من كوريا الجنوبية يرسلون بالونات محملة بمنشورات مناهضة لجارتها الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل نشطاء من كوريا الجنوبية، نحو 10 بالونات بلاستيكية كبيرة تحمل منشورات دعائية مناهضة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" باتجاه مناطق في كوريا الشمالية، وذلك ردا على إرسال "بيونج يانج" بالونات مليئة بالقمامة الأسبوع الماضي.

وأعلنت منظمة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، اليوم /الخميس/ - إطلاق 200 ألف منشور إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال رئيس المنظمة بارك سانج هاك: "اطلقنا 10 بالونات لإرسال 200 ألف منشور من مدينة بوتشون شمال شرق سول".. مضيفا أن البالونات حملت أيضا أجهزة تخزين بيانات "يو اس بي" تحتوي على موسيقى كورية جنوبية.

من جانبه .. أكد مصدر عسكري كوري جنوبي، أن بعض هذه البالونات طارت إلى الشمال، لكنه قال "إنه لم يتم رصد أي علامات على عمل انتقامي حتى الآن من الجانب الكوري الشمالي، بما في ذلك أي إطلاق لصواريخ باليستية أو إطلاق بالونات محملة بالقمامة".

وزير الخارجية المجري: لن نشارك في عمليات الناتو ضد روسيا

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو ، إن المجر أوضحت أنها لن تشارك في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا.

وأضاف زيجارتو، للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "لقد اقترب الناتو من الحرب، ولا نريد أن يكون الناتو أقرب إلى الحرب، لذلك أوضحنا نحن المجر، أننا لن نشارك في مثل هذا النوع من الإجراءات".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع وزير الخارجية المجري: "لن نشارك في تسليم الأسلحة ولن نشارك في تدريب القوات الأوكرانية ولن نشارك في التمويل.. هذا موقف منفتح للغاية لنا، والذي كنا نمثله منذ بداية هذه القضية".

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، انتباه الأوروبيين الذين كانوا يتحدثون عن احتمال توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية بأسلحة الناتو إلى صغر حجم بلدانهم والكثافة السكانية العالية، ونصحهم بوتين بأخذ هذا العامل بعين الاعتبار عند الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وبحسب تقييم الرئيس الروسي، فإن "هذا التصعيد المستمر يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة".

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، وسيكون موضوع هذا العام هو "تشكيل مجالات جديدة للنمو باعتبارها حجر الزاوية في عالم متعدد الأقطاب".