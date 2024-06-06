رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، جريمةَ اقتحامِ عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى.

وندد رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الخميس/ - بهذه الممارسات العبَثية التي تمسُّ حرمةَ المقدّسات الدينية، وتُمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتُقوّض جهودَ السلام وفُرَص الحلّ الدائم والعادل من خلال إقامةِ دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القُدس الشرقية.

الأمم المتحدة: أفريقيا تمتلك مفاتيح مستقبل مستدام في مجال الطاقة بفضل المعادن الأساسية:

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن ما تملكه أفريقيا من وفرة في الموارد من معادن يتيح خلق دخل لحكومات البلدان الأفريقية تستطيع من خلاله تمويل التنمية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وأكدت السكرتيرة العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، إلى أن المناجم الأفريقية الضخمة من المعادن اللازمة في مرحلة التحول إلى الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم، من شأنها أن تغذي مستقبل مستدام في مجال الطاقة لأفريقيا.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم /الخميس/ في أديس أبابا في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحت عنوان "تعظيم إمكانات أفريقيا: الاستفادة من الطلب على المعادن الأساسية لتحفيز النمو الشامل والتنمية المستدامة".

ومن جانبه، أشار السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنطونيو بيدرو إلى أن القيمة المضافة الناتجة من المعادن الأساسية في أفريقيا من شأنها أن تجعل من القارة أحد الأقطاب التنافسية في الصناعة الخضراء.

الخارجية الأمريكية: انتخابات الهند تمثل أكبر ممارسة للديمقراطية في تاريخ البشرية:

أشادت الولايات المتحدة بالناخبين الهنود والعاملين في مراكز الاقتراع والمجتمع المدني والصحفيين لالتزامهم وإسهاماتهم الحيوية في العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الهند.

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتحالف الديمقراطي الوطني على فوزهم في انتخابات لوك سبها (مجلس النواب) العامة لعام 2024.

وذكرت أنه مع إدلاء ما يقرب من 650 مليون ناخب بأصواتهم على مدار الأسابيع الستة الماضية، فإن هذه الانتخابات تمثل أكبر ممارسة للديمقراطية في تاريخ البشرية.

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز شراكتها مع الحكومة الهندية لتعزيز الرخاء والابتكار ومعالجة أزمة المناخ وضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

بايدن يهنئ مودي على فوزه "التاريخي" في الانتخابات العامة بالهند:

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتحالف الديمقراطي الوطني على الفوز التاريخي في الانتخابات العامة في الهند.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن بايدن أشاد أيضًا بشعب الهند لمشاركته في أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ البشرية، حيث توجه ما يقرب من 650 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعالمية بين الولايات المتحدة والهند وتعزيز رؤيتهما المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة.

كما ناقشا زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المرتقبة إلى عاصمة الهند، نيودلهي، لتنخرط الحكومة الجديدة في الأولويات المشتركة الثنائية، بما في ذلك الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية الموثوق بها.