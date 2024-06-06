الحكومة بغزة: الاحتلال قتل 40 نازحًا في مجزرة مدرسة الأونروا بالنصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 40 نازحا في مجزرة مدرسة الأونروا بالنصيرات، بينهم 14 طفلا و9 نساء وأصاب 74 آخرين بينهم 23 طفلا و18 امرأة.

وهاجم طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقة مخيم 2 بالنصيرات، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء.

ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة في بيان إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب قبل قليل مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تأوي عشرات النازحين في مدرسة النصيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

واعتبر المكتب "هذه المجزرة المروعة بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا جريمة يندى لها جبين البشرية".

وأضاف أن "استمرار ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

وتابع أن "أعداداً من الشهداء والجرحى ما زالت تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر".

وأدان البيان "الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة".

وحمل البيان "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي".

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بـ "الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة".

كما طالب البيان المجتمع الدولي بملاحقة القادة الإسرائيليين والأمريكيين "الذين يشاركون في هذه المجازر اليومية وهذه الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".