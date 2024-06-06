بالصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على سير الامتحانات بهدوء، ورصد أية مشكلات قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات.

يأتي ذلك إطار تعليمات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والالتزام بتعليمات، وضوابط أداء الامتحانات. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عبد السميع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعز المنصوري أمين عام الكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة؛ وذلك نتيجة الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته؛ على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة للطلاب؛ بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة، ويسر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وحرص عبدالمولى، على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق، والنجاح.

جدير بالذكر؛ إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب (8312) طالباً، وطالبة ( انتظام ، انتساب ، برامج خاصة).