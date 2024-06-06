شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مشروع إعادة إعمار 35 منزلًا فى قرية بنى زايد ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مشروع إعادة إعمار 35 منزلًا في قرية بني زايد بمحافظة بني سويف، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان.

يهدف المشروع إلى تحسين حياة 35 أسرة من خلال إعادة تأهيل منازلهم وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. وتشمل أعمال إعادة الإعمار إصلاحات هيكلية، وتجديدات للأسطح والأرضيات، وتوفير مرافق صحية مناسبة.

يأتي هذا المشروع تجسيدًا لحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.

