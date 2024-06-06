شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوزع كراتين مواد غذائية للأكثر استحقاقا بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وزعت مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع كراتين مواد غذائية تحتوي على جميع المواد الأساسية، وملابس لجميع الأعمار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك للأسر الأكثر استحقاقًا في قرية صفت العنب بكوم حمادة بمحافظة البحيرة.



وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت أيضا أمانة محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية بعمل معاينة لعدد من المنازل في قرية توماس بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر، تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب لهذه المنازل.



يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن عن إطلاق مشروع إعادة إعمار 35 منزلًا في قرية بني زايد بمحافظة بني سويف، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان.



يهدف المشروع إلى تحسين حياة 35 أسرة من خلال إعادة تأهيل منازلهم وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. وتشمل أعمال إعادة الإعمار إصلاحات هيكلية، وتجديدات للأسطح والأرضيات، وتوفير مرافق صحية مناسبة.



يأتى هذا المشروع تجسيدًا لحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.