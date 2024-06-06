شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": توصيات المجلس مُلزمة للحكومة وعدم تنفيذها مخالفة دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوصيات ملزمة للحكومة، ولا يصدر بها مذكرة لأنها أثبتت في المضبطة.



وأشار السجينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة وألا يكون ذلك عوارا دستويا وقانونيا يستوجب المسائلة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعمل مع مجلس النواب، وتحرص على تنفيذ توصياته وطلبات النواب المقدمة ما دام ذلك متاحا.



المهندس أحمد السجيني وأيمن مختار محافظ الدقهلية



جانب من الاجتماع



لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب