نائب: اختيار مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح والتطوير

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، تشريف رئاسي يؤكد نجاح الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة السابقة في تقديم ما عليها من التزامات وطنية والسير بقوة في طريق الاصلاح الشامل.



وأوضح سلطان، في تصريحات له، إن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح والتطوير.



وأكد عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.



وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.