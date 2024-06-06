شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: المحافظة فى الترتيب الأول بالإنفاق على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أسامة عبد العاطي، عضو مجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها إلى المجلس بشأن تهالك عدد من الطرق بمحافظة الدقهلية، مطالبا رصف طرق عدد من الطرق إضافة إلى رفع كفاءة بعضها مصل طىدقا مركز تمي الدقهلية إلى مدينة أولاد صقر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

كما استعرض النائب مجدي الأمير طلب الإحاطة المقدم منه لصرفريق المطرية - دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك لتهالكله وسوء حالته، مطالبا استكمال رصف طريق ترعة السلام بداية من العصافرة - المنزلة وصولا إلى شادر عزام والشرقية.

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد السجيني عن تضامنه، لأنه خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة للمحافظة عانت جدا بسبب الطرق المتهالكة، مؤكدا على أن الطرق تحتاج إلى الكثير وهناك إمكانية لتنفيذ ذلك خاصة في ظل تخصيص 250 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية في الموازنة الجديدة.

ورد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المحافظة لرصف ورفع كفاءة مجموعة من الطرق، قائلا:" المحافظة تأتي في الترتيب الأول في الإنفاق على الطرق من بين محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في الطرق، لكن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي لذلك تحتاج لنزع ملكية من أرض زراعية لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد السكان في الطريق الخاص بالمنصورة - دكرنس وغيرها من المراكز المرتبطة به وتصل إلى 9 مراكز يتخطى 2 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث سكان المحافظة.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن نزع الملكية للأراضي أسهل من نزع ملكية المنازل وبعدها وتعويض ساكنيها.

وأشار إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها محافظة الدقهلية لتلبية طلبات النواب، لافتا إلى أنه تم عمل مقايسة تقديرية بقيمة كل طريق، مثال: فإن عدد الطرق التي تقدم النائب أسامة عبد العاطي برصفها، بلغت تكلفتها إلى 99 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا يعني أن نائب واحد بدائرته تبلغ تكلفة طلبه لهذا الرقم مع العلم أن هناك طريقين من الطرق التي تقدم برصفها ضمن مشروع حياة كريمة.



