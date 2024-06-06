شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التحالف الوطنى يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كيانا غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف.

ووفقا لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلى، يخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشؤونه.

ويتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.